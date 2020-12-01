Самолет «Байкал» прошел испытание в аэродинамической трубе

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» прошел испытания в аэродинамической трубе. Серийное производство нового «Кукурузника» начнут в 2023 году.

Самолет «Байкал» создавали для замены Ан-2 «Кукурузник». Изначальный проект разработали инженеры СибНИА — композитный ТВС-2ДТС, но Минпромторг отказался от его запуска в серийное производство. Новую модель — ЛМС-901 — разработало ООО «Байкал-инжиниринг». Это дочернее предприятие Уральского завода гражданской авиации.

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Модель самолета ЛМС-901 прошла испытания в аэродинамической трубе. На первом этапе испытания проводились на скоростях воздушного потока от 25 до 50 метров в секунду. Специалисты определяли суммарные аэродинамические характеристики летательного аппарата и эффективность его органов управления, пишет «Военное обозрение» со ссылкой на производителей.

Длинна ЛМС-901 — 12,2 метра, высота — 3,7 метра. Максимальная взлетная масса самолет 4,8 тонны, а скорость — до 300 километров в час. В ноябре глава Минпромторга РФ сообщил, что серийное производство самолета начнется на Улан-Удэнском авиазаводе в 2023 году.