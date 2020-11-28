МС-21 с российским двигателем подготовят к первому полету

Самолет МС-21 с российским двигателем ПД-14 взлетит до конца 2020 года. Сейчас идет подготовка лайнера к первому полету, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

На первых самолетах МС-21 были установлены американские двигатели PW1400. Несколько авиалайнеров уже завершают испытательные полеты. В 2019 году разработчики решили выпускать самолеты с российскими двигателями ПД-14. Вскоре лайнер совершит первый полет.

«Максимум до конца года, мы рассчитываем, что самолет выполнит первый полет», — цитирует ТАСС Мантурова.

Сейчас самолет тестируют инженеры, но скоро на завод приедут специалисты из конструкторского бюро имени Яковлева и летчики-испытатели. Они подготовят лайнер к первому полету, добавил глава Минпромторга.

МС-21 — ближне- и среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Серийное производство лайнера планируют начать в 2021 году. Одним из основных эксплуатантов лайнера станет авиакомпания «Аэрофлот».