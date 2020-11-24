Губернатор лишил красноярцев корпоративов в кафе

Губернатор Красноярского края Александр Усс запретил с 24 ноября проводить в кафе и ресторанах не только свадьбы и юбилеи, но и любые праздники, в том числе корпоративы, сообщает правительство региона.

Усс уточнил указ о мерах по противодействию коронавирусной инфекции. Помимо уже действующего запрета на проведение свадеб и юбилеев, с 24 ноября запрещено проводить и другие развлекательные, зрелищные и корпоративные мероприятия, в том числе банкеты в кафе и ресторанах.

В Красноярском крае коронавирусом заражается по 300 человек в сутки, пациенты умирают по 10-17 человек. С начала пандемии в регионе заразились новой инфекцией 33 тысячи человек, умерло 955 пациентов.