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Свободный интернет оказался роскошью в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Иркутская область оказалась тем регионом России, где реже всего можно найти свободный Wi-Fi в отелях. К таким выводам пришел сервис для планирования путешествий в ходе исследования.

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал 30 крупнейших регионов России. Оказалось, что реже всего интернет можно найти в Иркутской области — там его обещают в 64% гостиниц. В Красноярском крае Wi-Fi встречается в 67% сдаваемого в аренду жилья.

В Алтайском крае найти интернет можно в четырех гостиницах из пяти или в 75% объектов размещения. В Новосибирской области свободный Wi-Fi доступен в 73% объектов размещения, а Кемеровской области в 74%.

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