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Состоялся воздушный бой между искусственным интеллектом и человеком

Источник:
IE
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Пентагон раскрыл подробности первого в истории воздушного учебного боя на реальных истребителях между искусственным интеллектом и живым летчиком.

Схватка состоялась в рамках экспериментальной программы Air Combat Evolution, главная цель которой — разработка системы ИИ, способной самостоятельно управлять истребителем с высокой эффективностью и безопасностью.

Воздушные испытания проходили на самолете X-62A — он представляет собой модифицированный F-16D. При этом в кабине истребителя находился летчик-человек, который был готов перехватить управление в случае возникновения неисправностей.

Оба самолета продемонстрировали высокую активность в ведении боя, сближались на расстояние до 600 метров на скорости более 1900 километров час. Кто именно победил в бою, не сообщается, однако эксперимент признали успешным.

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Оборона #Армия #Интернет
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