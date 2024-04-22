НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Объявлен первый конкурс красоты виртуальных моделей

Источник:
IE
144 0

Объявлен первый конкурс красоты для сгенерированных нейросетями девушек, его победительница получит в качестве призовых 5 тысяч долларов.

Конкурс носит название «Мисс ИИ» и проводится World AI Creator Awards в сотрудничестве с платформой Fanvue. Жюри оценит нейросетевые аватары и персонажей, у которых есть страницы в соцсетях.

К участию в конкурсе допускаются авторы, которые используют нейросети для создания персонажей-моделей и активны в социальных сетях. Участникам необходимо быть старше 18 лет.

Оценка конкурсантов будет происходить по критериям взаимодействия с аудиторией, использования ИИ в создании цифрового искусства, а также по их креативности и уникальности.

Прием заявок уже начался, победители будут объявлены 10 мая. Призы также предусмотрены для участников, занявших второе и третье места.

Еще по теме
Состоялся воздушный бой между искусственным интеллектом и человеком
Пользователи смогут оставлять в Telegram «чаевые»
Странам БРИКС предложили создать суверенный интернет
Мошенники стали угонять Telegram-аккаунты через сайты с картинками
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
220005
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
23485
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
20885
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
23023
1
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
32783
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
205952
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
24428
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
24591
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
27300
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
43651
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ученые посоветовали, как женщине испытать оргазм
Уникальная мумия: что осталось от тела Ленина
Найдено оружие внеземного происхождения. ФОТО
Страны G7 потребовали от России покинуть территорию Украины
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ленин в цитатах: о любви и коррупции
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

ВЕРЕЩАГИН

Всё же, как и ожидалось, до последнего хохла и полной разрухи окраины.

Peperz

Какие ранние стадии,к терапевту на прием две недели ждать,в очередях дело до драк доходит.Специалистов...

Asd10

По настоянию запада и разрушали. А землю скупили всякие Мансанты. Теперь эту западную собственность освобождают...

Asd10

Уклонист не русской национальности, засунь свой рупор куда тебе нравится. В пропагандисты ты не гож.