Объявлен первый конкурс красоты виртуальных моделей

Объявлен первый конкурс красоты для сгенерированных нейросетями девушек, его победительница получит в качестве призовых 5 тысяч долларов.

Конкурс носит название «Мисс ИИ» и проводится World AI Creator Awards в сотрудничестве с платформой Fanvue. Жюри оценит нейросетевые аватары и персонажей, у которых есть страницы в соцсетях.

К участию в конкурсе допускаются авторы, которые используют нейросети для создания персонажей-моделей и активны в социальных сетях. Участникам необходимо быть старше 18 лет.

Оценка конкурсантов будет происходить по критериям взаимодействия с аудиторией, использования ИИ в создании цифрового искусства, а также по их креативности и уникальности.

Прием заявок уже начался, победители будут объявлены 10 мая. Призы также предусмотрены для участников, занявших второе и третье места.