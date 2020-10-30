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Тува получит 187 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минздрав Новосибирской области

Тува получит из федеральной казны 187 миллионов рублей на развертывание дополнительных коек для больных коронавирусом, сообщил глава региона Шолбан Кара-Оол. Регион имеет большой дефицит бюджета.

В бюджете Тувы заложены расходы на сумму в размере 1,5 миллиарда рублей, не обеспеченные источниками. В них входят выплата зарплаты декабря — 748 миллионов рублей, оплата коммунальных услуг 136 миллионов рублей, погашение дефицита бюджета 617 миллионов рублей, сообщил министр финансов Республики Тыва Орлан Достай. При этом в регионе растет количество заболевших коронавирусом.

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«Согласовали с Леонидом Владимировичем Горниным (первый замминистра финансов РФ) важнейший на сегодня вопрос финансового обеспечения принимаемых нами неотложных мер по борьбе с коронавирусом. Уже есть решение о перечислении республике 187 миллионов рублей на эти цели, деньги придут буквально завтра. Эту помощь мы задействуем на создание дополнительных койко-мест для больных ковидом, а также запаса необходимых препаратов», — рассказал Кара-Оол на странице в соцсетях.

По его словам, затем регион из федеральной казны получит еще 195 миллионов рублей на зарплату учителям и врачам.

В средине октября в Туве было развернуто 752 инфекционные койки, а летом их было 1,8 тысячи. Только открывшийся в регионе медцентр Минобороны 200 коек, сразу пришлось доукомплектовать еще на 100 коек, так как места быстро заполнились.

За последние сутки в Туве заразились коронавирусом 88 человек. Всего с начала пандемии заразились 9,3 тысячи человек, умерли 113.

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