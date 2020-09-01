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Сибирские губернаторы: кто на кого учился?

Автор:
Елена Кондратенко, Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ
Большинство глав сибирских регионов в учились не на управленцев или менеджеров. Среди них есть строитель, бухгалтер, юрист, инженер, военный и философ. В каких вузах получили дипломы губернаторы Сибири и кто из них защитил диссертации?

Юристы

Самый молодой из губернаторов Сибири — глава Хакасии Валентин Коновалов. Окончил Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова по специальности «Юриспруденция». В его биографии на сайте правительства Хакасии говорится, что будущий губернатор участвовал в судебных процессах в качестве защитника и представителя сторон со второго курса университета.

C 2010 года по 2013 год был аспирантом аспирантуры Хакасского государственного университета по специальности «Теория и история государства и права. История правовых учений». Но о защите диссертации ничего не известно.

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Губернатор Красноярского края Александр Усс также выучился на юриста, но в Красноярском государственном университете.

«А я хотел поступать в Ленинградское мореходное училище. Мы с Вовкой, соседом по Новогородке, корабли строили, в пруду на воду спускали, все как положено. А потом он вдруг заговорил о следователях, прокурорах, романтике, связанной с юридическими делами, и мне захотелось устанавливать справедливость на Земле. К концу школы настолько вжился в мечту, что решил: если с первого раза не поступлю, буду пробовать еще и еще, пока не добьюсь своего», — рассказывал Усс в интервью ТАСС.

Усс — специалист в области криминального права. Он защитил кандидатскую диссертацию в Томском госуниверситете на тему «Конфликты между осужденными, сопровождающиеся насильственными посягательствами (по материалам исправительно-трудовых колоний строгого режима».

«Явки, клички и камеры называть нет смысла, но, поверьте, я много чего повидал и с кем из уголовного мира пообщался. Суть моей диссертации заключалась в попытке понять истоки и механизмы возникающих конфликтов и преступлений в среде осужденных, возможности цивилизованного контроля над ними. Так называемая лагерная романтика многое определяла в специфике отношений», — говорил Усс о работе над диссертацией.

А затем в Томском государственном университете защитил докторскую диссертацию на тему «Социально-интегративная роль уголовного права». Усс — профессор, доктор юридических наук и президент Сибирского федерального университета. По его словам, во власть он не стремился и готов был в любой момент вернутся в университет, но не сложилось.

Военные

Глава Кузбасса Сергей Цивилев — офицер с высшим военно-специальным образованием, инженер-электромеханик. Он окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова по специальности «Вооружение кораблей».

«Флот научил всему. Быть сильным. Не отступать и не сдаваться. Беречь свое слово. Быть внимательным к мелочам, каждая из которых может быть решающей. Отвечать за тех, кого тебе доверили. Где бы я ни был, на любой работе, всегда мерил себя по той высокой морской планке», — писал глава Кузбасса на странице во «ВКонтакте».

По второму образованию он экономист, учился в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит».

Фото: © Игорь Кобзев. МЧС России

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в 1988 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище. Он рассказывал, что решил стать военным с 8 класса.

«Мы с 8 класса себя уже сами готовили и, в принципе, я думал – не получится поступить в военное училище – ничего страшного, значит пойду в Афганистан», — говорил Кобзев в интервью Irk.ru.

Затем Кобзев отучился еще Воронежском государственном университете, Воронежском институте экономики и социального управления, и магистратуру Академии Государственной противопожарной службы МЧС России.

Инженеры

«Мечтал стать физиком-исследователем. Сейчас и не вспомню, почему так. Наверное, из-за того, что естественные науки легко давались. Но не получилось. Стал электриком, потом руководителем. О чем, в принципе, тоже не жалею», — говорил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью ТАСС.

Он окончил Череповецкий государственный университет по специальности «Электропривод и автоматика».

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов рассказывал в интервью, что у него железнодорожная династия в четвертом поколении. Прадед по материнской линии в 1904 году работал кондуктором на Китайско-Восточной железной дороге в Харбине, дедушка с бабушкой с отцовской стороны были путейцами в Забайкалье. Родители и теща железнодорожники. 

Фото: © Алексей Цыденов

Он с братьями тоже окончили Университет путей сообщения в Хабаровске по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)».

Омский губернатор Александр Бурков окончил Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова по специальности инженер-теплоэнергетик.

«Задолго до окончания школы я уже точно знал, что буду поступать в УПИ. Сказалось влияние брата Виктора – заядлого "упишного" стройотрядовца, который своими рассказами о молодежных стройках буквально заразил меня. Поступил на теплоэнергетический факультет», — рассказывал Бурков.

По его словам, в годы студенчества прошел четыре целины: Красноярский край, Смоленская область, Приморский край, Свердловская область.

Затем в Институте экономики Уральского отделения Российской академии наук защитил диссертацию на тему «Институциональные факторы эффективного реформирования отношений собственности», стал кандидатом экономических наук.

Фото: © Сергей Жвачкин в центре. Фото правительства Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин окончил Тюменский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а затем – факультет организаторов промышленного производства и строительства Горьковского инженерно-строительного института, и Академию народного хозяйства в Германии.

Экономисты

Глава Тувы Шолбан Кара-оол до экономики дошел не сразу. Сначала окончил философский факультет Уральского государственного университета им. А. М. Горького по специальности «фи­ло­соф-поли­то­­лог, препо­дава­тель соци­ально-поли­ти­чес­ких наук в высших учеб­ных заве­де­ниях», затем аспирантуру этого университета по специ­альности «со­ци­оло­гия».

В интервью он рассказывал, что хотел поступить в медицинский университет или в военный, но под влиянием мамы выбрал другую стезю. Но когда пошел в политику, конкуренты указывали на его образование.

«Для руководства республикой надо, конечно же, иметь экономическое образование. Я вынужден был окунутся в эту науку»,  — говорил журналистам Кара-Оол.

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В Уральском государственном экономическом университете защитил диссертацию на тему «Финансовый менеджмент расходов субфедерального бюджета: на примере Республики Тыва» и стал кандидатом экономических наук.

Экономику выбрали в качестве профессии и главы Республики Алтай и Алтайского края. Так, глава Горного Алтая Олег Хорохордин окончил экономический факультет, а затем кафедру государственного и муниципального управления Алтайской академии экономики и права.

Он также окончил очную аспирантуру Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации. А затем защитил диссертацию по теме «Государство и малое предпринимательство: взаимодействие при формировании кадрового потенциала», получил степень кандидата социологических наук.

А губернатор Алтайского края Виктор Томенко окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в цветной металлургии», он инженер-экономист.

Глава Забайкальского края Александр Осипов окончил Ростовский институт народного хозяйства (Ростов-на-Дону) по специальности «экономическая информатика и автоматизированные системы управления». К нему добавил второе образование по специальности «юриспруденция» в Ставропольском Государственном университете.  

Следом получил степень магистра МВА (деловое администрирование) по специальности «финансовый менеджмент» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. 

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