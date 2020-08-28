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Учеба в эпоху пандемии: что ждет школьников с 1 сентября

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Школы в России с 1 сентября заработают в очном режиме. Традиционное обучение в образовательных учреждениях прервалось весной из-за пандемии коронавируса, ученикам пришлось заниматься дистанционно при активной помощи родителей. Теперь школьники снова сядут за парты, однако учиться предстоит по новым правилам.
Государства по-разному оценивают опасность вспышек коронавирусной инфекции в учебных заведениях. Так, США, Россия, Великобритания, Бразилия возвращают с 1 сентября традиционное очное обучение в школах. В свою очередь, Перу, Мексика, Индия отказались возобновлять очные занятия для учеников до конца 2020 года.

Торжественные линейки

Традиционные торжественные линейки в честь Дня знаний 1 сентября пройдут в 75 субъектах России, в десяти регионах мероприятия полностью отменены. Формат привычных торжеств в каждом регионе выберут самостоятельно в зависимости от эпидемической ситуации — так, многие субъекты соберут на линейках только первые и выпускные классы.

Массовых мероприятий в школах тоже пока не будет. Минпросвещения пояснило, что соответствующий запрет будет действовать как минимум до 1 января 2021 года. В частности, невозможны школьные концерты или совместные походы в музеи. Также запрещено проводить очные родительские собрания.

Проверки учеников

Документ «Об организации работы общеобразовательных организаций» Минпросвещения и Роспотребнадзора предписывает школам организовывать ежедневные утренние проверки, чтобы вовремя выявлять детей с признаками простуды. Для этого на входе ребятишек будут встречать с бесконтактным термометром. Если школьник не прошел проверку, его отправят домой.

При возможности в школах откроют дополнительные входы в здания, чтобы разбить потоки учащихся. Допуск посторонних лиц на территорию учебных заведения дополнительно ужесточат, фактически в здание смогут заходить только педагоги, школьники, родители и обслуживающий персонал.

Кабинет на класс

Чтобы минимизировать контакты между учениками, школам предписано разработать специальные графики учебы и посещения. За каждым классом закрепят свой кабинет. Исключение сделано только для химии, физики и физкультуры, для преподавания которых требуется специальное оборудование. Занятия в бассейнах начнутся после 1 октября.

Уроки в актовом или спортивном зале, а также библиотеке можно проводить только с одним классом. Начало и конец уроков для каждого класса сдвинут, чтобы избежать скопления учащихся. На практике это приведет к тому, что часть учеников будут приходить на занятия к первому уроку, другие — ко второму, некоторые — только к третьему.

Санитарные меры

Образовательные учреждения обязаны установить санитайзеры с антисептиками на входе в помещение, а также в туалетах. Педагогов обяжут использовать маски во время внеклассного общения, но их можно будет снимать во время уроков. Для школьников обязательный масочный режим решили не вводить.

Все школы обязали выполнять регулярную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств. В частности, предусмотрена санитарная обработка контактных поверхностей, оборудования в классах, спортивного инвентаря.

Жесткий карантин

Все учителя и сотрудники учреждений образования, включая работников пищеблоков и охранных предприятий, пройдут бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию. Работников с положительным тестом немедленно отстранят от учебного процесса. С октября среди педагогов начнется вакцинация препаратом «Спутник V», производство которого уже стартовало.

Если школьник заболеет коронавирусом, Роспотребнадзор отправит на карантин всех контактировавших с ним. Каждый случай рассмотрят в индивидуальном порядке. Ученики данного класса должны будут оставаться дома в течение 14 дней, в это время школа организует для них дистанционное обучение. Если заболеет учитель, класс на карантин закрываться не будет.

Расширенное питание

Все ученики младших классов с этого года будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Школы обязаны опубликовать на своих сайтах варианты меню до 1 сентября. Школьники должны получать бесплатное питание не реже одного раза в день, в меню должны быть горячее блюдо и горячий напиток.

Столовые в условиях пандемии продолжат работать в обычном режиме. Однако после каждого визита групп обучающихся в помещении проведут тщательную уборку всех поверхностей. Сотрудники пищеблока обязаны работать в масках и перчатках.

Право на дистанционку

Родители в особых случаях могут не направлять ребенка в школу. Например, если школьник воспитывается в большой семье, где есть пожилые родственники, разрешено перевести его на индивидуальное дистанционное обучение. Для этого потребуется написать соответствующее заявление.

При этом в документе Роспотребнадзора и Минпросвещения указывается, что учебные заведения обязаны предусмотреть сценарии дистанционного обучения для всех школьников на случай ухудшения эпидемической обстановки.

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