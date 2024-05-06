Клиенты Сбербанка смогут расплачиваться в Турции по QR-коду

Клиенты Сбербанка получили возможность расплачиваться в Турции по QR-коду, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь вы можете запасаться сувенирами, расплачиваться в магазинах и ресторанах без комиссии с помощью SberPay», — говорится в сообщении. Точки, где можно совершить операцию, обозначены наклейкой SberPay.

Операции совершаются с помощью сервиса «Платежи в Турции» через местную платежную систему для магазинов и ресторанов Metropol. Произвести оплату можно через SberPay или картой онлайн. Комиссия за операцию не взимается.

Способ оплаты по QR-коду для клиентов Сбербанка уже действует в 81 городе Турции, к сервису подключены более 21 тысячи точек питания, 6,5 тысячи супермаркетов и 2,5 тысячи торговых центров и магазинов одежды.