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Клиенты Сбербанка смогут расплачиваться в Турции по QR-коду

Источник:
Sibnet.ru
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Клиенты Сбербанка получили возможность расплачиваться в Турции по QR-коду, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь вы можете запасаться сувенирами, расплачиваться в магазинах и ресторанах без комиссии с помощью SberPay», — говорится в сообщении. Точки, где можно совершить операцию, обозначены наклейкой SberPay.

Операции совершаются с помощью сервиса «Платежи в Турции» через местную платежную систему для магазинов и ресторанов Metropol. Произвести оплату можно через SberPay или картой онлайн. Комиссия за операцию не взимается.

Способ оплаты по QR-коду для клиентов Сбербанка уже действует в 81 городе Турции, к сервису подключены более 21 тысячи точек питания, 6,5 тысячи супермаркетов и 2,5 тысячи торговых центров и магазинов одежды.

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Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут НАТО, Белоруссия и Молдавия? У них пол Африки из под носа увели, а они рисуют красные линии...

Asd10

"Просьба законных" - это ты правильно в кавычки взял. Нет вна Украине законной власти после 14 года....

Asd10

А в каком качестве Украина рассматривается сейчас? По моему на ворах шапка горит.

Asd10

Картошку сажать, или на фик не надо? 🤔