НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

фондовые рынки по всему миру бьют рекорды

Источник:
Bloomberg
633 0

Крупнейшие фондовые рынки мира демонстрируют рекордные значения, агентство Bloomberg. 14 из 20 рынков обновили рекорды по абсолютным значениям.

Индустриальный индекс Dow Jones на этой неделе впервые превысил отметку 40 тысяч пунктов. Индексы S&P 500 и Nasdaq также демонстрируют рекордные значения. Исторические максимумы бьют или приближается к ним биржи Европы, Канады, Бразилии, Индии, Японии и Австралии.

Причины рекордного роста — сокращение процентных ставок, оздоровление экономики и высокие показатели корпоративных доходов, считают эксперты Bloomberg.

По их мнению, в США двигателем экономического роста стали компании, связанные с технологиями искусственного интеллекта, в частности на производителя микрочипов Nvidia приходится четверть роста всего индекса S&P 500.

В пятницу индекс Мосбиржи превысил 3,5 тыс. пунктов впервые с 18 февраля 2022 года.

Еще по теме
Экономист посоветовала семь способов сохранения средств
Названы знаки зодиака, чаще всех берущие кредиты
Вдовам бойцов СВО продлили пенсию
Прожиточный минимум в 2025 году вырастет почти на 15%
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Белоусов оценил необходимость новой мобилизации
Дэвид Бекхэм выгулял своих курочек. ВИДЕО
Путин заявил, что Россия не собирается брать Харьков
Сбежавших из России артистов назвали 10 сортом на Западе
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Самое обсуждаемое
25
Патрушев и Дюмин стали помощниками президента России
24
Украинские военкоматы начнут вручать повестки круглосуточно
21
Россия и Китай начнут совместную экспансию Луны
20
Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ
20
Shaman получил премию Минобороны России