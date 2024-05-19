фондовые рынки по всему миру бьют рекорды

Крупнейшие фондовые рынки мира демонстрируют рекордные значения, агентство Bloomberg. 14 из 20 рынков обновили рекорды по абсолютным значениям.

Индустриальный индекс Dow Jones на этой неделе впервые превысил отметку 40 тысяч пунктов. Индексы S&P 500 и Nasdaq также демонстрируют рекордные значения. Исторические максимумы бьют или приближается к ним биржи Европы, Канады, Бразилии, Индии, Японии и Австралии.

Причины рекордного роста — сокращение процентных ставок, оздоровление экономики и высокие показатели корпоративных доходов, считают эксперты Bloomberg.

По их мнению, в США двигателем экономического роста стали компании, связанные с технологиями искусственного интеллекта, в частности на производителя микрочипов Nvidia приходится четверть роста всего индекса S&P 500.

В пятницу индекс Мосбиржи превысил 3,5 тыс. пунктов впервые с 18 февраля 2022 года.