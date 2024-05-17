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Названы знаки зодиака, чаще всех берущие кредиты

Источник:
Sibnet.ru
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Среди знаков зодиака чаще других оформляют потребительские кредиты Козероги, Близнецы, Раки и Девы, следует из результатов исследования «Банки.ру».

Представители этих знаков лидировали по числу оставленных заявок на платформе в 2023 году, а также в январе-апреле 2024 года. За год доля Козерогов снизилась с 9,2% до 8,9%, Дев — с 8,8% до 8,7%, а Раков и Близнецов выросла с 8,6% до 8,7% и 8,8% соответственно.

Больше всего заявок на ипотеку в январе — апреле оставили Близнецы (8,8%), Раки (8,7%) и Козероги (8,6%). Девы на четвертой позиции с долей 8,5%. Кредитными картами и микрозаймами чаще всего интересовались Козероги, Раки и Близнецы, на них пришлось по 8,8% заявок.

Наименьший интерес ко всем кредитным продуктам проявляли Скорпионы. Их доля в общем числе запросов на потребительские кредиты и кредитные карты в течение анализируемого периода держалась на отметке 7,6%, на ипотеку снизилась до 7,5%, на микрозаймы — до 7,6%.

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