ЦБ решил ограничить размер комиссии при снятии денег с кредиток

Банк России прорабатывает механизмы ограничения комиссии, которую банки берут за снятие средств с кредитных карт.

Банки начали чаще прятать дополнительную доходность по продукту в комиссии за снятие денег с кредитных карт, рассказал «Известиям» директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

По его словам, рыночная комиссия за снятие средств с кредиток оправданна только до тех пор, пока она не превышает определенный уровень. Затем это становится экстра-доходностью, и ее следует включать в полную стоимость кредита (ПСК), заявил эксперт.

Кроме того, банки нередко усложняют финансовые продукты по кредитным картам. При этом обычно их реклама дает широкие обещания, и это создает иллюзию простоты и бесплатности, из-за чего клиенты могут нести более высокие расходы, чем они ожидают, пояснили в пресс-службе ЦБ.