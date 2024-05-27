Россияне потеряли миллиарды из-за неумения оспорить покупки

Жители России в среднем за год смогли бы дополнительно вернуть 78 миллиардов рублей, если бы решили оспорить покупки или транзакции, говорится в исследовании банка «Тинькофф» и организации «Общественная потребительская инициатива».

Более половины опрошенных россиян сталкивались с ситуациями, в которых нужно оспорить покупку или перевод. Причины для возврата разные. У 88% опрошенных такая ситуация возникла из-за покупки товара или услуги, 20% нужно было вернуть перевод, а еще 12% — потеряли средства из-за мошенников, сказано в исследовании.

При неудачных покупках 21% россиян не пытаются вернуть деньги, 20% уверены в своей вине, 19% не верят, что получат компенсацию. Еще 7% опрошенных считают, что возвращать деньги — это сложно, а 6% не знают куда обратиться.

Примечательно, что молодые люди в возрасте 18—24 лет не пытаются вернуть деньги, потому что не хотят тратить силы. Россияне старше 45 лет считают, что сами виноваты в спорной ситуации и не рассчитывают возврат.

При этом почти 80% опрошенных из тех, кто решил оспорить операцию, ответили, что смогли вернуть деньги за покупки и переводы.