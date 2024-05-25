Путин объяснил принцип работы военной экономики

Каждый рубль в экономике вооруженных сил должен работать эффективно, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством предприятий ОПК.

«Мы все понимаем, что при таких расходах экономика вооруженных сил, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выстроена соответствующим образом, с тем чтобы каждый государственный рубль работал эффективно», — подчеркнул глава государства.

По его словам, все средства должны не только эффективно расходоваться на нужды вооруженных сил, но и в целом «вписываться в экономику». Также Путин напомнил о своем поручении ускорить внедрение современных технологий и инновационных решений.

Военная экономика должна повысить эффективность и ускорить процесс ремонта, восстановления боеспособности вооружений и техники, для того чтобы она в кратчайшие сроки возвращалась в зону боевых действий.

Путин ранее прибыл в Королев для осмотра производственных объектов предприятий оборонно-промышленного комплекса. Совещание проходит на площадке АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».