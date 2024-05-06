Семьям предложили «моментальный доступ» к маткапиталу

Госдума предложила разрешить тратить материнский капитал на улучшение жилищных условий до наступления трехлетия ребенка.

После изменений у семей появится право на использование средств маткапитала на улучшение жилищных условий любыми способами в любое время с момента рождения ребенка, пишут «Известия».

Сейчас воспользоваться средствами маткапитала раньше трехлетнего срока можно при покупке жилья в ипотеку, для приобретения товаров и услуг для адаптации в общество детей-инвалидов, для оплаты услуг дошкольного образования и получения ежемесячной выплаты.

Депутаты считают «правило трех лет» в отношении семей, которые хотят улучшить жилищные условия без привлечения кредитных средств, несправедливым. Изначально ограничение при распоряжении средствами маткапитала было введено для недопущения роста отказов от детей.