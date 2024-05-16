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Запад просчитался в отношении российской экономики

Источник:
La Libre
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Экономика России оказалась более устойчивой, чем ожидал Запад. Вопреки всем санкциям она продолжает укрепляться и расти, констатируют западные эксперты, ссылаясь на прогнозы Европейского банка реконструкции и развития.

Западные страны просчитались, полагая, что ограничительные меры против России приведут к глубокому экономическому и финансовому кризису в этой стране, отмечает главный экономист банка Беата Яворчик.

В прошлом году, согласно данным Европейского банка реконструкции и развития, экономика России выросла на 3,6%, а в 2024 году прогнозируется увеличение ВВП страны на 2,5%, что подтверждает ее устойчивость.

При этом отмечается, что санкции фактически дали возможность переоснастить российскую экономику, привлечь инвестиции в новые производственные мощности. Безработица в стране рекордно низкая, доходы жителей растут.

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Экономика #Промзона #Деньги
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