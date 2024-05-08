Подсчитано увеличение чека за коммунальные услуги

Средний размер счета за жилищно-коммунальные услуги вырос за первый квартал 2024 года на 102 рубля, подсчитали специалисты банка «Русский Стандарт».

Если в последнем квартале 2023 года россияне в среднем платили 4140 рублей, то теперь — 4242 рубля в месяц. В Москве средний чек составил 4382 рубля, в Петербурге — 3877 рублей.

При этом средний «мужской» чек за ЖКУ по стране в первом квартале 2024 года составил 4331 рубль, в то время как «женский» оказался немного меньше — 4156 рублей.

В ряде городов было отмечено снижение среднего чека: три города — лидера по этому показателю — Краснодар (минус 884 рубля), Волгоград (минус 459 рублей) и Ижевск (минус 569 рублей).

Отмечается, что во многих российских регионах каждая коммунальная услуга часто оплачивается по отдельной квитанции от поставщика, а не в рамках единого платежного документа», — пояснили в «Русском Стандарте».