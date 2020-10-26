Школы Кузбасса перешли на дистанционку

Школы Кузбасса переходят на дистанционное обучение с 26 октября на месяц из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Дистанционное обучение вводится во всех школах региона с 26 октября по 22 ноября. Также высшим учебным заведениям рекомендовано вернуться к дистанционным занятиям.

Министерство образования и науки Кузбасса готовит инструкции и разъяснения для школ и учеников по порядку перехода на дистанционное обучение.

По данным регионального оперштаба на 25 октября, в Кузбассе зарегистрирован 14 351 случай заражения коронавирусом, в том числе 173 случая за минувшие сутки. С начала октября число зараженных в регионе выросло более чем на 40%, на начало месяца зарегистрировано 10,1 тыс. заболевших.