Экс-мэр Норильска «отработает» за халатность

Красноярский краевой суд приговорил бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина к шести месяцам исправительных работ за халатность при разливе топлива в мае, сообщила Sibnet.ru пресс-секретарь суда Оксана Веселова.

По данным следствия, Ахметчин, получив информацию об аварийном разливе более 21 тысячи тонн нефтепродуктов из хранилища ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» за пределы территории промышленной площадки, своевременно не ввел режим чрезвычайной ситуации.

Также чиновник «в пределах предоставленных ему полномочий» не организовал проведение ликвидационных работ по предотвращению загрязнения дизельным топливом грунта и акватории рек. Бездействие Ахметчина привело к увеличению вреда, нанесенного почве и водным объектам на обширной территории региона.

«Ахметчина приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% от зарплаты», — сказала Веселова.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью сказал, что халатность мэра удалось раскрыть с помощью анализа переписки Ахметчина в мессенджерах.