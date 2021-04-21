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Усс попросил у властей деньги от штрафа «Норникеля» на метро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба правительства Красноярского края

Губернатор Красноярского края попросил правительство выделить региону 191 миллиард рублей на экологические проекты в рамках устранения вреда от аварии под Норильском, более половины суммы на строительства метро в Красноярске.

Усс написал вице-премьеру правительства Виктории Абрамченко (копия есть у РБК), что экология региона требует комплексного восстановления, речь должна идти не только об улучшении экологической ситуации в Норильске и на близлежащих территориях, но и о мероприятиях, улучшающих ситуацию с выбросами загрязняющих веществ в целом в крае.

Основная часть проектов относится к Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району, непосредственно пострадавших от разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3. В Красноярске предлагается профинансировать 13 проектов, но они более дорогие. Так, 114,5 миллиарда рублей Усс попросил на строительство метро в Красноярске.

Тема: Разлив топлива в Норильске
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Красноярск #Гео
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