Усс попросил у властей деньги от штрафа «Норникеля» на метро

Губернатор Красноярского края попросил правительство выделить региону 191 миллиард рублей на экологические проекты в рамках устранения вреда от аварии под Норильском, более половины суммы на строительства метро в Красноярске.



Усс написал вице-премьеру правительства Виктории Абрамченко (копия есть у РБК), что экология региона требует комплексного восстановления, речь должна идти не только об улучшении экологической ситуации в Норильске и на близлежащих территориях, но и о мероприятиях, улучшающих ситуацию с выбросами загрязняющих веществ в целом в крае.

Основная часть проектов относится к Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району, непосредственно пострадавших от разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3. В Красноярске предлагается профинансировать 13 проектов, но они более дорогие. Так, 114,5 миллиарда рублей Усс попросил на строительство метро в Красноярске.