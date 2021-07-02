НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Сибирские ученые оценят возможность новых загрязнений в Норильске

Источник:
Sibnet.ru
253 0
Фото: © Большая норильская экспедиция

Ученые СО РАН отправились на второй сезон Большой норильской экспедиции, чтобы оценить возможности повторного загрязнения в случае половодья и других рисков, сообщает пресс-служба экспедиции.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла в мае 2020 года. Из-за подлома опор под одним из резервуаров в окружающую среду вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Солярка попала в реки и впиталась в землю. По данным краевой прокуратуры, загрязнению подверглась площадь в 180 тысяч квадратных метров.

Большая Норильская экспедиция предусматривает ландшафтные, почвенные и ботанические исследования. Также на территории, прилегающей к Норило-Пясинской системе водоемов, пройдет сбор данных о состоянии водоемов, почв и многолетнемерзлых грунтов, воздушной среды, наземной растительности, животных и птиц. Кроме того, ученые начнут изучение скорости деформации протаивающих грунтов на основе радарной космической съемки.

«Измеряем гидрохимические показатели, а также производим замер расхода уровня воды в водоемах: ручье Безымянный, реках Амбарная и Далдыкан. Это необходимо, чтобы узнать уровень загрязнения в "большую воду" (в весенний разлив). На втором этапе будет измеряться уровень в "низкую воду", а на третьем — в "осеннюю воду"», — прокомментировал младший научный сотрудник Западно-Сибирского филиала Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН Сергей Шешуков.

В середине июля на Таймыр прибудет новый отряд ученых — зоологи, в конце месяца присоединятся почвоведы, гидробиологи, геохимики, ботаники и мерзлотоведы.

Второй этап будет включать в себя от исследования почвы, растений и донных отложений до рекультивации, а третий — оценку эффективности рекультивации территории. Экспедиция продлится до ноября-декабря 2021 года.

«Основными объектами исследований станут водотоки и водная поверхность акваторий рек Далдыкан и Амбарная, а также озера Пясино. Кроме того, мы исследуем фоновые территории, грунты, донные отложения, флору и фауну. Полевой этап продлится около двух месяцев. Уже к ноябрю мы рассчитываем получить результаты — отчет Сибирского отделения РАН о состоянии экосистемы данной территории», — сказал руководитель дирекции по ликвидации разлива нефтепродуктов ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Денис Аникеев.

Тема: Разлив топлива в Норильске
Усс попросил у властей деньги от штрафа «Норникеля» на метро
«Норникель» оплатил рекордный штраф за разлив топлива
«Норникель» выплатит рекордный экологический штраф
Власти потребовали от «Норникеля» 494 млн рублей за ущерб животным
смотреть все
Красноярск #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Археологи отправились на поиски легендарной прародины монголов
Жаркий июль пообещали новосибирцам
Дожди и грозы задержатся в Иркутской области на выходных
Сибирские ученые оценят возможность новых загрязнений в Норильске
Самое популярное
Черная дыра нарушила фундаментальный закон физики
Названы симптомы нового штамма коронавируса «лямбда»
Набиуллина предупредила о самой опасной стратегии сбережений
Новый ГОСТ сделает хлеб дороже
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
2 июля 19:00
(МСК)
Швейцария
Испания
2 июля 22:00
(МСК)
Бельгия
Италия
Весь календарь
Последние матчи
29 июня 22:00
(МСК)
Швеция 1
Украина 2
29 июня 19:00
(МСК)
Англия 2
Германия 0
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 55 голосов
  • Kohka76 — 27 голосов
  • SYROGAT — 27 голосов
написать кричалку
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
29
Вступил запрет на продажу сигарет дешевле 108 рублей за пачку
23
Путин пообещал военным новые ракеты
20
Максимальную смертность от COVID за неделю отметили в России
19
Новый ГОСТ сделает хлеб дороже
19
Медведев заявил, что неправильно России закупать продукты за рубежом
Sibnet.Ru