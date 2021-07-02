Сибирские ученые оценят возможность новых загрязнений в Норильске

Ученые СО РАН отправились на второй сезон Большой норильской экспедиции, чтобы оценить возможности повторного загрязнения в случае половодья и других рисков, сообщает пресс-служба экспедиции.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла в мае 2020 года. Из-за подлома опор под одним из резервуаров в окружающую среду вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Солярка попала в реки и впиталась в землю. По данным краевой прокуратуры, загрязнению подверглась площадь в 180 тысяч квадратных метров.

Большая Норильская экспедиция предусматривает ландшафтные, почвенные и ботанические исследования. Также на территории, прилегающей к Норило-Пясинской системе водоемов, пройдет сбор данных о состоянии водоемов, почв и многолетнемерзлых грунтов, воздушной среды, наземной растительности, животных и птиц. Кроме того, ученые начнут изучение скорости деформации протаивающих грунтов на основе радарной космической съемки.

«Измеряем гидрохимические показатели, а также производим замер расхода уровня воды в водоемах: ручье Безымянный, реках Амбарная и Далдыкан. Это необходимо, чтобы узнать уровень загрязнения в "большую воду" (в весенний разлив). На втором этапе будет измеряться уровень в "низкую воду", а на третьем — в "осеннюю воду"», — прокомментировал младший научный сотрудник Западно-Сибирского филиала Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН Сергей Шешуков.

В середине июля на Таймыр прибудет новый отряд ученых — зоологи, в конце месяца присоединятся почвоведы, гидробиологи, геохимики, ботаники и мерзлотоведы.

Второй этап будет включать в себя от исследования почвы, растений и донных отложений до рекультивации, а третий — оценку эффективности рекультивации территории. Экспедиция продлится до ноября-декабря 2021 года.

«Основными объектами исследований станут водотоки и водная поверхность акваторий рек Далдыкан и Амбарная, а также озера Пясино. Кроме того, мы исследуем фоновые территории, грунты, донные отложения, флору и фауну. Полевой этап продлится около двух месяцев. Уже к ноябрю мы рассчитываем получить результаты — отчет Сибирского отделения РАН о состоянии экосистемы данной территории», — сказал руководитель дирекции по ликвидации разлива нефтепродуктов ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Денис Аникеев.