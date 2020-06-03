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НАВЕРХ
Разлив топлива в Норильске
Более 20 тысяч тонн дизеля вытекло из резервуара ТЭЦ-3 в Норильске, топливо попало в реки. В регионе введена ЧС федерального уровня.
Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан по делу о разливе топлива в Норильске
03.06.2020 21:34 НСК
0
195
По факту разлива нефтепродуктов возбуждены уголовные дела по статьям о порче земли и загрязнении вод.
Путин отчитал губернатора Красноярского края
03.06.2020 21:00 НСК
1
351
Владимир Путин в ходе совещания по ЧС с разливом топлива в Норильске отчитал губернатора Красноярского края, а также спросил у собственника компании, почему они скрывали информацию двое суток.
Путин объявил ЧС федерального характера в Норильске
03.06.2020 20:57 НСК
2
379
Из-за проседания опор повреждения получил один из резервуаров хранения дизельного топлива. В результате произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива.
Путин собрал совещание по ликвидации разлива топлива в Норильске
03.06.2020 20:27 НСК
0
250
Президент России Путин начал совещание по ликвидации разлива 20 тысяч тонн топлива в Норильске Красноярского края.
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Омская область
Республика Алтай
Томская область
Хакасия
Республика Тыва
Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан по делу о разливе топлива в Норильске
Сибирь
03.06.2020 21:34
Путин отчитал губернатора Красноярского края
Сибирь
03.06.2020 21:00
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Сибирь
03.06.2020 20:38
Путин собрал совещание по ликвидации разлива топлива в Норильске
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03.06.2020 20:27
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