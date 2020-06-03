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Разлив топлива в Норильске
Более 20 тысяч тонн дизеля вытекло из резервуара ТЭЦ-3 в Норильске, топливо попало в реки. В регионе введена ЧС федерального уровня.
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Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан по делу о разливе топлива в Норильске
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