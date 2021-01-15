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«Ростехнадзор» оштрафовал «НТЭК» после разлива топлива в Норильске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ЗФ «Норникеля»

Енисейское управление Ростехнадзора оштрафовало «Норильско-таймырскую энергетическую компанию» на максимально возможную по закону сумму —1 миллион рублей за нарушение норм промышленной безопасности, сообщается на сайте ведомства.

Специалисты Ростехнадзора выявили, что в деятельности «НТЭК» отсутствовали: периодические проверки фундамента резервуара, повышение надежности работы сооружений по выявленным дефектам, утвержденные положения о производственном контроле и другие аспекты.

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Эти нарушения промышленной безопасности, Ростехнадзор посчитал «грубыми, повлекшими существенный вред состоянию и качеству окружающей среды». Поэтому оштрафовал дочернюю компанию «Норникеля» на 1 миллион рублей.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла в мае. Из-за подлома опор под одним из резервуаров в окружающую среду вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Солярка попала в реки и впиталась в землю. По данным краевой прокуратуры, загрязнению подверглась площадь в 180 тысяч квадратных метров.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 148 миллиардов рублей. Но «Норникель» провел свою экспертизу и назвал другую сумму — 21,4 миллиарда рублей. Спор рассматривается в суде.

Тема: Разлив топлива в Норильске
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