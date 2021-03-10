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«Норникель» оплатил рекордный штраф за разлив топлива

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ЗФ «Норникеля»

«Норильско-Таймырская энергетическая компания» выплатила 146,2 миллиарда рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива топлива в мае 2020 года, сообщается на сайте компании.

Средства для выплаты своему дочернему предприятию предоставил «Норникель». Возмещение вреда водным объектам в размере 145,4 миллиарда рублей направлено в доход федерального бюджета. Возмещение вреда почвам в размере 684, 9 миллиона — в доход Норильска.

146,2 миллиарда рублей — рекордный штраф, наложенный на российскую компанию из-за причиненного окружающей среде ущерба. Предполагается, что эти деньги будут направлены на поддержку экологических проектов Красноярского края.

Росприроднадзор первоначально требовал от «Норникеля» выплатить 148 миллиардов рублей за причинный ущерб, причем сделать это добровольно. «Норникель» счел такую оценку ущерба завышенной, но компания решила не оспаривать решение суда о выплате компенсации.

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