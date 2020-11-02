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Норильск опять остался без мэра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

 Горсовет Норильска не смог выбрать кандидата на должность мэра города из-за того, что семь из восьми участников снялись, сообщает Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края.

Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку в июле из-за конфликта с краевыми властями, из-за решения проблем с лечением COVID-19 и разливом топлива на ТЭЦ-3. В отношении Ахметчина было возбуждено уголовное дело о халатности во время разлива топлива на ТЭЦ-3. Суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ.

Норильский городской Совет депутатов 30 октября должен был провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. На должность главы Норильска претендовали восемь кандидатов. Накануне семь претендентов на должность мэра отозвали свои заявления, поданные в конкурсную комиссию.

В связи с отказом кандидатов от участия в выборах главы Норильска сегодня принято решение признать конкурс несостоявшимся. Новый конкурс пройдет в установленные положением о конкурсе сроки — через месяц. 

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