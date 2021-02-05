«Норникель» оштрафовали на 146 млрд рублей за аварию

Арбитражный суд Красноярского края оштрафовал «дочку» «Норникеля» на 146 миллиардов рублей из-за разлива топлива на норильской ТЭЦ-3, Росприроднадзор требовал от компании более 148 миллиардов рублей, сказала судья Наталья Варыгина.

В конце мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 тонна нефтепродуктов, что привело к загрязнению и причинению вреда окружающей среде. Экологи ранее сообщили, что авария в Норильске может повлиять на планы Кремля осваивать Арктику в условиях таяния мерзлоты.

«Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать 146,177 млрд рублей, в том числе в доход государства — 145,492 млрд рублей. Удовлетворению исковых требований в оставшейся части отказать», — цитирует ТАСС решение суда.