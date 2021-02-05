НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

«Норникель» оштрафовали на 146 млрд рублей за аварию

Источник:
Sibnet.ru
291 1
Фото: © пресс-служба ЗФ «Норникеля»

Арбитражный суд Красноярского края оштрафовал «дочку» «Норникеля» на 146 миллиардов рублей из-за разлива топлива на норильской ТЭЦ-3, Росприроднадзор требовал от компании более 148 миллиардов рублей, сказала судья Наталья Варыгина.

В конце мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 тонна нефтепродуктов, что привело к загрязнению и причинению вреда окружающей среде. Экологи ранее сообщили, что авария в Норильске может повлиять на планы Кремля осваивать Арктику в условиях таяния мерзлоты.

«Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать 146,177 млрд рублей, в том числе в доход государства — 145,492 млрд рублей. Удовлетворению исковых требований в оставшейся части отказать», — цитирует ТАСС решение суда.

Тема: Разлив топлива в Норильске
«Ростехнадзор» оштрафовал «НТЭК» после разлива топлива в Норильске
Президент указал на ответственность «Норникеля» за аварию на ТЭЦ
Норильск опять остался без мэра
Экс-мэр Норильска «отработает» халатность
смотреть все
Красноярск #Гео
Домострой
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Все статьи
Картина дня
Лавров заявил об «отсутствие нормальности» в отношениях с ЕС
Навального доставили в суд по делу о клевете на ветерана
Байден пообещал заставить Россию «заплатить за все»
Назван срок проведения ЕГЭ в 2021 году
Подробности
•
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
•
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
•
Фабрики знаний: как новый мир перевернул высшее образование
•
Кубок Первого канала: фигуристы сразятся в прыжках и танцах
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Глыба снега упала на машину с людьми в Новосибирске. ВИДЕО
Сибирь 05.02.2021 17:29
«Норникель» оштрафовали на 146 млрд рублей за аварию
Сибирь 05.02.2021 17:17
Детсады предложили делать в жилых домах Новосибирска
Сибирь 05.02.2021 17:15
«Сожители» из Томска выступят на «Comedy Баттл»
Сибирь 05.02.2021 17:08
Самое популярное
Horizon Zero Dawn получил обнаженную героиню
4662
Названо место, куда для отсидки отправят Навального
3374
США заявили о готовности снять санкции с «Северного потока — 2»
3338
Экс-министр Солдатова прокомментировала уголовное дело
3208
Обсуждение (1)
Картина дня
Лавров заявил об «отсутствие нормальности» в отношениях с ЕС
Навального доставили в суд по делу о клевете на ветерана
Байден пообещал заставить Россию «заплатить за все»
Назван срок проведения ЕГЭ в 2021 году
Актуальные темы
Дела Навального
196
Бывший СССР
36
Человек и космос
82
Русские машины
35
Климатические войны
43
Подробности
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Фабрики знаний: как новый мир перевернул высшее образование
Кубок Первого канала: фигуристы сразятся в прыжках и танцах
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Навального почти на три года отправили в колонию
33
Коллега Ельцина назвал его «большую мечту»
31
ФБК Навального призвал Байдена ввести санкции против россиян
30
Почему посадили Навального: заговор или ошибка?
27
Байден пообещал заставить Россию «заплатить за все»
Sibnet.Ru