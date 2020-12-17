Президент указал на ответственность «Норникеля» за аварию на ТЭЦ

Президент России Владимир Путин сообщил, что не вмешивается в ситуацию с разливом дизельного топлива на Норильской ТЭЦ-3. Но, по его мнению, «Норникель» должен ответить за ущерб окружающей среде.

«Есть … техногенные происшествия, виновники которых должны быть установлены соответствующими контрольными органами, и должны быть приняты решения о степени ответственности. И эта ответственность лежит, в первую очередь, на плечах загрязнителей», — сказал президент.

По его словам, виновники загрязнения должны отвечать соответственно уровню ущерба, нанесенному загрязнителями окружающей среде. «Что касается "Норникеля", я не вмешиваюсь... Ну что? Надо отвечать за то, что сделано», — резюмировал он.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла в мае. Из-за подлома опор под одним из резервуаров в окружающую среду вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Солярка попала в реки и впиталась в землю. По данным краевой прокуратуры, загрязнению подверглась площадь в 180 тысяч квадратных метров.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 148 миллиардов рублей. Но «Норникель» провел свою экспертизу и назвал другую сумму — 21,4 миллиарда рублей. Спор рассматривается в суде.