НАВЕРХ

Президент указал на ответственность «Норникеля» за аварию на ТЭЦ

Источник:
Sibnet.ru
167 1
Фото: © Морская спасательная служба

Президент России Владимир Путин сообщил, что не вмешивается в ситуацию с разливом дизельного топлива на Норильской ТЭЦ-3. Но, по его мнению, «Норникель» должен ответить за ущерб окружающей среде.

«Есть … техногенные происшествия, виновники которых должны быть установлены соответствующими контрольными органами, и должны быть приняты решения о степени ответственности. И эта ответственность лежит, в первую очередь, на плечах загрязнителей», — сказал президент.

По его словам, виновники загрязнения должны отвечать соответственно уровню ущерба, нанесенному загрязнителями окружающей среде. «Что касается "Норникеля", я не вмешиваюсь... Ну что? Надо отвечать за то, что сделано», — резюмировал он.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла в мае. Из-за подлома опор под одним из резервуаров в окружающую среду вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Солярка попала в реки и впиталась в землю. По данным краевой прокуратуры, загрязнению подверглась площадь в 180 тысяч квадратных метров.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 148 миллиардов рублей. Но «Норникель» провел свою экспертизу и назвал другую сумму — 21,4 миллиарда рублей. Спор рассматривается в суде.

Тема: Разлив топлива в Норильске
Норильск опять остался без мэра
Экс-мэр Норильска «отработает» халатность
Названы четыре причины аварии на норильской ТЭЦ-3
Зараженную в Норильске рыбу ожидает мутация
смотреть все
Красноярск #Россия #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объяснил отравление Навального
•
Родители дошкольников получат новогоднюю выплату
•
Президент России назвал самый большой грех
•
Названы условия для индексации работающим пенсионерам
Подробности
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
•
Новогодние миллиарды: можно ли доверять «Русскому лото»?
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Как это работает
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
•
Wink: больше, чем онлайн‑кинотеатр
•
Дышать здоровьем: как улучшить воздух в квартире
•
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Президент указал на ответственность «Норникеля» за аварию на ТЭЦ
Сибирь 17.12.2020 19:34
Путин назвал ответственных за экологические беды «Усольехимпрома»
Сибирь 17.12.2020 19:06
Президент рассказал о необходимости массовой вакцинации
Сибирь 17.12.2020 16:58
Путин объяснил свой отказ от вакцинации против COVID-19
Сибирь 17.12.2020 16:53
Самое популярное
Ростех показал видео первого полета МС-21 с российским двигателем
11503
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
10720
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
10515
Кавер-версии на песни «Арии» в исполнении Rammstein, Слота и Solemnity
3139
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объяснил отравление Навального
•
Родители дошкольников получат новогоднюю выплату
•
Президент России назвал самый большой грех
•
Названы условия для индексации работающим пенсионерам
Как это работает
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
•
Wink: больше, чем онлайн‑кинотеатр
•
Дышать здоровьем: как улучшить воздух в квартире
•
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
Мультимедиа
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Евросоюз резко сократит закупки нефти и газа
28
Кремль прокомментировал «повторную попытку отравления» Навального
28
США не отменят санкции против «Северного потока-2»
26
Путина взяла оторопь после российского телевидения
24
Испытания «Булавы» вызвали панику на ядерной базе США
24