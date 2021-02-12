Власти потребовали от «Норникеля» 494 млн рублей за ущерб животным

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края потребовало от «Норильско-Таймырской энергетической компании» возместить ущерб природе, который составил 494 миллиона рублей, сообщает правительство региона.

В конце мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 тонна нефтепродуктов, что привело к загрязнению и причинению вреда окружающей среде. Суд обязал «Норникель» выплатить 146 миллиардов рублей по иску Росприроднадзора.

«Исследования ученых показали, что на территории уничтожены места обитания 42 охотничьих видов птиц. Повреждены водно-болотные угодья, нарушены заливные луга, в которых гнездятся водоплавающие и околоводные птицы, как следствие, уничтожены кладки и гнезда», — говорится в сообщении.

На пострадавшей территории обитает 81 вид птиц, 18 видов из которых занесены в Красную книгу РФ и Красноярского края, это орлан-белохвост, беркут, кречет, сапсан, клоктун, белоклювая гагара и другие. Ученые зафиксировали разрушения обитаемых гнезд, нор, логовищ, убежищ, и других жилищ животных.

Учитывая данные исследований ученых СФУ, министерство предлагает АО «НТЭК» добровольно возместить ущерб, нанесенный животному миру, выплатив 494 миллиона рублей или восстановить окружающую среду. Если компания откажется возмещать вред добровольно, то власти подадут иск в суд.