Новосибирцы стали болеть COVID-2019 дольше и тяжелее

Пациенты этой осенью стали болеть COVID-2019 дольше и в более тяжелой форме, нежели это было весной, сообщила во время онлайн-трансляции во «ВКонтакте» главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова.

«Увеличилась продолжительность заболевания. Если весной болели 3-10 дней и занимали койку это время, то теперь более тяжелые случаи. Оборот койки дольше. На койке (в больнице) болеет пациент от 16 до 21 дней», — сказала Пудова.

Она отметила, что это связано с тем, что стали болеть более взрослые люди с букетом хронических заболеваний.

«Весной люди соблюдали ограничения, больше заботились о старшем поколении, не было контактов, более дисциплинировано носили маски. Сейчас люди немного устали, расслабились», — отметила эпидеомиолог.