НАВЕРХ

Россия уступила Швеции в первом матче со зрителями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Константин Рыбин, РФС

Сборная России по футболу уступила Швеции в товарищеском матче со счетом 1:2, пропустив по мячу в каждом тайме. В самой концовке смог отличиться Александр Соболев.

Первый мяч у шведов на 21-й минут забил Александр Исак, во втором тайме Маттиас Юханссон увеличил преимущество. Уже в добавленное время Соболев, играющий дебютный матч за сборную, поразил ворота соперников ударом головой.

«Результат не в нашу пользу. Хотели выиграть, имели преимущество в первом тайме, но пропустили гол, которому ничего не предвещало. Это расстроило. Продолжали играть в своем стиле, сделали замены, которые планировали, потому что нам еще играть сейчас два матча. Хотели проверить футболистов, для того и проводят контрольные матчи», — высказался по итогу игры главный тренер сборной Станислав Черчесов.

11 октября сборной России предстоит матч Лиги наций против Турции. А 14 октября подопечные Станислава Черчесова играют с венграми.

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