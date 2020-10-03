Apple запатентовала гибкий самовосстанавливающийся экран

Перспективный складной iPhone может быть оснащен гибким дисплеем со способностью самостоятельно восстанавливать небольшие царапины, свидетельствует новый патент Apple, в котором описывается экран с функцией «самовосстановления».

Патент Apple под названием «Электронные устройства с гибкими покровными слоями дисплея» подразумевает, что дисплей может занимать всю фронтальную поверхность смартфона, но состоять он будет из трех частей.

Гибкая часть дисплея будет располагаться посередине, по краям планируется задействовать обычные панели. При этом в покровном слое дисплея может содержаться самовосстанавливающийся материал для минимизации царапин и потертостей.

Документ предусматривает несколько вариантов использования самовосстанавливающегося материала. При этом технологию могут также использовать в ноутбуках и умных часах. Дата реальной презентации подобного устройства Apple пока неизвестна.