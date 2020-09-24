Избиение полицейского в красноярском аэропорту попало на видео

Пьяный мужчина избил полицейского в красноярском аэропорту, дебошира арестовали, сообщила Sibnet.ru представитель УТ МВД по СФО.

Пьяный житель Вологодской области 45-лет устроил драку в одном из кафе аэропорта Красноярск. Это заметили сотрудники полиции. Они доставили мужчину в дежурную часть. Затем мужчина пожаловался на плохое самочувствие и попросил сопроводить его на улицу.

«Сотрудник полиции вывел его на улицу. Когда они начали возвращаться, мужчина неожиданно напал на полицейского, нанес несколько ударов в голову. Данное посягательство было пресечено другим сотрудников полиции», — сказал собеседник.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасное для жизни и здоровья). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Он арестован.