Избиение полицейского в красноярском аэропорту попало на видео

Пьяный мужчина избил полицейского в красноярском аэропорту, дебошира
арестовали, сообщила Sibnet.ru представитель
УТ МВД по СФО.
Пьяный житель Вологодской области 45-лет устроил драку в
одном из кафе аэропорта Красноярск. Это заметили сотрудники полиции. Они доставили
мужчину в дежурную часть. Затем мужчина пожаловался на плохое самочувствие и
попросил сопроводить его на улицу.
«Сотрудник полиции вывел его на улицу. Когда они начали возвращаться, мужчина неожиданно напал на полицейского, нанес несколько ударов в голову. Данное посягательство
было пресечено другим сотрудников полиции», — сказал собеседник.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение
насилия, опасное для жизни и здоровья). Ему грозит лишение свободы на срок до
пяти лет. Он арестован.