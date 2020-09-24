НАВЕРХ

Избиение полицейского в красноярском аэропорту попало на видео

Источник:
Sibnet.ru
281 3

Пьяный мужчина избил полицейского в красноярском аэропорту, дебошира арестовали, сообщила Sibnet.ru представитель УТ МВД по СФО.

Пьяный житель Вологодской области 45-лет устроил драку в одном из кафе аэропорта Красноярск. Это заметили сотрудники полиции. Они доставили мужчину в дежурную часть. Затем мужчина пожаловался на плохое самочувствие и попросил сопроводить его на улицу.

«Сотрудник полиции вывел его на улицу. Когда они начали возвращаться, мужчина неожиданно напал на полицейского, нанес несколько ударов в голову. Данное посягательство было пресечено другим сотрудников полиции», — сказал собеседник.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасное для жизни и здоровья). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Он арестован.


Еще по теме
Новосибирские полицейские ответят за избиение задержанных
Сбежавших в Иркутске преступников нашли в доме экс-полицейского
Юристы посчитали незаконным задержание Виссариона
Виссариона обвинили в психологическом насилии над членами общины
смотреть все
Красноярск #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объяснил секрет ракеты «Авангард» эффектом эскимо
•
Госдума запретила бесплатный проезд по платным дорогам
•
Новые правила поверки бытовых счетчиков вступили в силу
•
Астрономы заметили мерцающую тень черной дыры
Подробности
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Житель Ачинска самостоятельно установил памятник Ленину
Сибирь 24.09.2020 13:01
Мальчик в Кузбассе оторвал веки крючком в школьном гардеробе
Сибирь 24.09.2020 12:49
Сильное землетрясение произошло в Новосибирской области
Сибирь 24.09.2020 12:32
Медики рассказали, чем заменить суперфуды
Сибирь 24.09.2020 12:13
Самое популярное
Пострадавшее от разлива топлива в Норильске озеро умерло
9849
Елена Ваенга в шоу «Голос» испортила песню участнику
8432
Пульмонолог заявил о неизбежности второй волны COVID-19
3760
Агафья Лыкова подарила камни директору «Хакасского» заповедника
3467
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объяснил секрет ракеты «Авангард» эффектом эскимо
•
Госдума запретила бесплатный проезд по платным дорогам
•
Новые правила поверки бытовых счетчиков вступили в силу
•
Астрономы заметили мерцающую тень черной дыры
Подробности
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Из уст этого человека слова - "помочь изменить жизнь" .... могут означать что угодно ☺️

Chubbchubbs

А свои делать ни как? лучше друзьям бабосиков подкинуть

DYNAMO7294

Интересно а где эти 25 000 000 высокооплачиваемых рабочих мест! Никто ему такой вопрос почем уто не задает?

150388

Спасение утопающих дело руких самих утопающих... Сначало окунули в нищету, а потом поможем ... И снова...

ifhbrjd

А работяги что - не нищие что ли?