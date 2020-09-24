НАВЕРХ

«Navi» заняли первое место в группе на «ESL Pro League Season 12»

Источник:
Sibnet.ru
47 0
Фото: © navi.gg
Практически никто не верил в успех команды «Navi» на «ESL Pro League Season 12». Почему СНГ-коллектив вдруг превратился в явного фаворита соревнований?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно провести подробный разбор матча «Navi» против «G2» на «ESL Pro League Season 12». С точными коэффициентами на этот турнир можно ознакомиться на сайте CSGOeasybets.

Идеальный выбор карт

Подопечные Андрея Городенского получили преимущество над соперником еще на стадии драфта. Дело в том, что французы любезно оставили оппонентам карту «Train», а СНГ-коллектив просто забрал ее первым пиком. Таким образом, европейцы фактически отдали соперникам один зачетный балл, поскольку 41% побед на карте «Train» — это не тот результат, с которым можно рассчитывать на успех.

Еще одна оплошность от «G2» — пик карты «Inferno». Вероятно, капитан французской команды отталкивался от слабостей оппонента, делая подобный выбор, но такая стратегия редко приводит к положительному результату. Что касается третьей карты, которая могла быть решающей, то соперники оставили «Dust 2». Очевидно, что такие итоги драфта полностью устраивали «Navi». По крайней мере, СНГ-коллектив мог чувствовать себя уверенно, ведь неприятных неожиданностей удалось избежать, а стратегические наработки у подопечных Андрея Городенского точно были.

Высокий индивидуальный уровень игры

Ни для кого не секрет, что индивидуальный уровень всех игроков «Navi» максимально высокий. Правда, СНГ-коллектив далеко не всегда демонстрировал хорошие результаты, так как отдельные исполнители не могли набрать форму либо сталкивались с проблемами психологического характера.

Учитывая все вышесказанное, весьма удивительно, что в противостоянии с «G2» (и на групповой стадии турнира) из состава «Navi» никто не выпадал. Более того, все игроки завершили матч с положительным рейтингом полезности, что свидетельствует об уверенности в собственных силах. Правда, даже столь грандиозные успехи не должны стать поводом для радости, ведь отсутствие стабильности – это главная проблема «Navi», которая периодически преследует СНГ-коллектив.

Учитывая последние результаты «Рожденных побеждать», можно всерьез говорить о возможности выигрыша очередного трофея. Поводы для оптимизма действительно есть. При этом речь идет не только о победах, но и хорошем взаимодействии игроков в критических ситуациях. Весьма показательными в данном плане являются следующие моменты:

  1. Бумыч выиграл раунд, оставшись в ситуации 1 на 3. Численное меньшинство абсолютно не смутило капитана «Navi»: он убил одного оппонента, а остальные просто не успели обезвредить бомбу;
  2. Перфекто и Флейми забирают себе пистолетный раунд, переворачивая с ног на голову ситуацию 2 в 4. Флейми за считанные секунды уничтожил троих соперников, а Перфекто поддержал партнера по команде, записав на свой счет решающее убийство;
  3. Симпл остался в одиночестве, но справился сразу с тремя врагами. Александр Костылев просто воспользовался пассивностью оппонентов, которые почему-то не захотели перемещаться по карте, хотя изначально заняли не самые лучшие позиции.

Все вышеперечисленные эпизоды свидетельствуют лишь о том, что игроки «Navi» готовы к серьезным испытаниям. Пожалуй, впервые с начала 2020 года команде можно поставить твердую пятерку за результат на групповом этапе турнира. Как правило, СНГ-коллектив набирает форму уже по ходу соревнований, но на «ESL Pro League Season 12» подопечные Андрея Городенского проснулись гораздо раньше. Только один аспект остался неизменным — Симпл уверенно движется к очередному MVP (награда самому ценному игроку), удерживая персональный рейтинг на отметке 1,43.

P
Еще по теме
Киберспорт призвал бойкотировать турниры BLAST
Элитные игроки в Dota 2 ставят на Энигму
Valve перенесла главный турнир по Dota 2
GODSENT и G2 впервые встретятся на матче
смотреть все
Спорт #Киберспорт
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти
•
Госдума запретила бесплатный проезд по платным дорогам
•
Прибывших из-за границы обязали изолироваться
•
Астрономы заметили мерцающую тень черной дыры
Подробности
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Латвия откажется от совместного с Белоруссией ЧМ по хоккею
08.09.2020 10:18
Знаменитый теннисист Кафельников решил покинуть Россию
20.08.2020 10:16
Белорусские спортсмены пригрозили отказом от выступлений за сборную
19.08.2020 11:01
Всероссийская федерация легкой атлетики оплатила штраф более $6 млн
13.08.2020 10:39
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти
•
Госдума запретила бесплатный проезд по платным дорогам
•
Прибывших из-за границы обязали изолироваться
•
Астрономы заметили мерцающую тень черной дыры
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Из уст этого человека слова - "помочь изменить жизнь" .... могут означать что угодно ☺️

Chubbchubbs

А свои делать ни как? лучше друзьям бабосиков подкинуть

DYNAMO7294

Интересно а где эти 25 000 000 высокооплачиваемых рабочих мест! Никто ему такой вопрос почем уто не задает?

ifhbrjd

А работяги что - не нищие что ли?

150388

Спасение утопающих дело руких самих утопающих... Сначало окунули в нищету, а потом поможем ... И снова...