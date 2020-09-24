«Navi» заняли первое место в группе на «ESL Pro League Season 12»

Практически никто не верил в успех команды «Navi» на «ESL Pro League Season 12». Почему СНГ-коллектив вдруг превратился в явного фаворита соревнований?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно провести подробный разбор матча «Navi» против «G2» на «ESL Pro League Season 12». С точными коэффициентами на этот турнир можно ознакомиться на сайте CSGOeasybets.

Идеальный выбор карт

Подопечные Андрея Городенского получили преимущество над соперником еще на стадии драфта. Дело в том, что французы любезно оставили оппонентам карту «Train», а СНГ-коллектив просто забрал ее первым пиком. Таким образом, европейцы фактически отдали соперникам один зачетный балл, поскольку 41% побед на карте «Train» — это не тот результат, с которым можно рассчитывать на успех.

Еще одна оплошность от «G2» — пик карты «Inferno». Вероятно, капитан французской команды отталкивался от слабостей оппонента, делая подобный выбор, но такая стратегия редко приводит к положительному результату. Что касается третьей карты, которая могла быть решающей, то соперники оставили «Dust 2». Очевидно, что такие итоги драфта полностью устраивали «Navi». По крайней мере, СНГ-коллектив мог чувствовать себя уверенно, ведь неприятных неожиданностей удалось избежать, а стратегические наработки у подопечных Андрея Городенского точно были.

Высокий индивидуальный уровень игры

Ни для кого не секрет, что индивидуальный уровень всех игроков «Navi» максимально высокий. Правда, СНГ-коллектив далеко не всегда демонстрировал хорошие результаты, так как отдельные исполнители не могли набрать форму либо сталкивались с проблемами психологического характера.

Учитывая все вышесказанное, весьма удивительно, что в противостоянии с «G2» (и на групповой стадии турнира) из состава «Navi» никто не выпадал. Более того, все игроки завершили матч с положительным рейтингом полезности, что свидетельствует об уверенности в собственных силах. Правда, даже столь грандиозные успехи не должны стать поводом для радости, ведь отсутствие стабильности – это главная проблема «Navi», которая периодически преследует СНГ-коллектив.

Учитывая последние результаты «Рожденных побеждать», можно всерьез говорить о возможности выигрыша очередного трофея. Поводы для оптимизма действительно есть. При этом речь идет не только о победах, но и хорошем взаимодействии игроков в критических ситуациях. Весьма показательными в данном плане являются следующие моменты:

Бумыч выиграл раунд, оставшись в ситуации 1 на 3. Численное меньшинство абсолютно не смутило капитана «Navi»: он убил одного оппонента, а остальные просто не успели обезвредить бомбу; Перфекто и Флейми забирают себе пистолетный раунд, переворачивая с ног на голову ситуацию 2 в 4. Флейми за считанные секунды уничтожил троих соперников, а Перфекто поддержал партнера по команде, записав на свой счет решающее убийство; Симпл остался в одиночестве, но справился сразу с тремя врагами. Александр Костылев просто воспользовался пассивностью оппонентов, которые почему-то не захотели перемещаться по карте, хотя изначально заняли не самые лучшие позиции.

Все вышеперечисленные эпизоды свидетельствуют лишь о том, что игроки «Navi» готовы к серьезным испытаниям. Пожалуй, впервые с начала 2020 года команде можно поставить твердую пятерку за результат на групповом этапе турнира. Как правило, СНГ-коллектив набирает форму уже по ходу соревнований, но на «ESL Pro League Season 12» подопечные Андрея Городенского проснулись гораздо раньше. Только один аспект остался неизменным — Симпл уверенно движется к очередному MVP (награда самому ценному игроку), удерживая персональный рейтинг на отметке 1,43.