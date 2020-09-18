Фигуристку Сотскову дисквалифицировали на 10 лет за поддельную справку

Российскую фигуристку Марию Сотскову дисквалифицировали на 10 лет за подделку медицинской справки, спортсменка завершила карьеру в июле.
Дисциплинарный комитет РУСАДА дисквалифицировал Сотскову на 10 лет за подделку медицинской справки, которой она пыталась объяснить нарушения правил доступности для тестирования, цитирует ТАСС источник в агентстве.
По имеющейся информации фигуристка сдала положительный тест на вещество, внесенное в список запрещенных WADA, а затем предоставила поддельный документ, объясняющий присутствие вещества в ее организме.
Сотскова — серебряный призер финала серии Гран-при сезона-2017/18. На Олимпийских играх 2018 года фигуристка заняла восьмое место, на чемпионате Европы того же года она стала четвертой. В ее активе также серебро и бронза чемпионатов России.
В июле 20-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры. Дисквалификация не даст ей возможности появляться в качестве тренера или хореографа на турнирах ISU.
slavayninНадо учредить ежегодную премию "новичёк"
senikДа там все полное враньё. Навальный в на фоне полного здоровья пошёл в самолёте в туалет. Там сам выпил...
Voland2Уборка в номере проводится сразу после выезда постояльца.Полное вранье...
UynachalnicaМаловато будет... Не ценят гения!
Удав КааОбаме же дали вроде, за 4 (ЧЕТЫРЕ) военные компании премию мира, а тут ваще других кандидатов не видно.