Фигуристку Сотскову дисквалифицировали на 10 лет за поддельную справку

Российскую фигуристку Марию Сотскову дисквалифицировали на 10 лет за подделку медицинской справки, спортсменка завершила карьеру в июле.

Дисциплинарный комитет РУСАДА дисквалифицировал Сотскову на 10 лет за подделку медицинской справки, которой она пыталась объяснить нарушения правил доступности для тестирования, цитирует ТАСС источник в агентстве.

По имеющейся информации фигуристка сдала положительный тест на вещество, внесенное в список запрещенных WADA, а затем предоставила поддельный документ, объясняющий присутствие вещества в ее организме.

Сотскова — серебряный призер финала серии Гран-при сезона-2017/18. На Олимпийских играх 2018 года фигуристка заняла восьмое место, на чемпионате Европы того же года она стала четвертой. В ее активе также серебро и бронза чемпионатов России.

В июле 20-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры. Дисквалификация не даст ей возможности появляться в качестве тренера или хореографа на турнирах ISU.