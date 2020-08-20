Навального с отравлением экстренно госпитализировали в Омске

Политик Алексей Навальный летел из Томска в Москву, ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу», — написала Ярмыш.

Она добавила, что год назад Навального отравили в спецприемнике. Она думает, что это повторилось.

«Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», — написала Ярмыш.