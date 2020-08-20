Омские врачи сказали, когда поставят диагноз Навальному

Врачи рассматривают несколько вариантов диагноза оппозиционера Алексея Навального, среди них и отравление, сообщил журналистам замглаврача БСМП №1 Омска Анатолий Калиниченко.

«Есть несколько диагнозов, которые находятся в процессе уточнения. Проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных… Консультации врачей смежных специальностей. В течении сегодняшнего определимся с диагнозом. Никакой уверенности, что причиной является отравление. Оно рассматривается как одна из возможных причин ситуации», — сказал Калиниченко.

Он отметил, что пациент находится в больнице в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.

Соратники блогера уверены, что Навального отравили, когда он пил чай в томском аэропорту. Причиной могла стать его политическая деятельность.

Управление Роспотребнадзора по Томской области проведет проверку об отравлении Навального в городском аэропорту. Результаты будут не раньше следующей недели.