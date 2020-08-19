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Белорусские спортсмены пригрозили отказом от выступлений за сборную

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: http://mr4ex.livejournal.com/64048.html#comments / CC BY-SA 3.0

Белорусские спортсмены потребовали признать выборы президента недействительными и освободить политических заключенных, иначе они откажутся выступать за национальную сборную, говорится в открытом письме.

Под открытым письмом, опубликованном в издании «Прессбол», подписались более 100 человек. Среди них призер Олимпиады по легкой атлетике Андрей Кравченко, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов, двукратный призер Олимпиад по плаванию Александра Герасименя, призер Олимпиады по художественной гимнастике Наталия Лещик.

Спортсмены требуют прекратить насилие в отношении протестующих, освободить всех задержанных на митингах, а также политических заключенных, провести повторные выборы президента.

«В случае появления информации о попытках давления, угроз увольнения или нарушениях прав представителей спорта, подписавшихся под этим письмом, все спортсмены будут действовать солидарно, вплоть до возможного отказа от выступления за национальную сборную страны или отказа от организации международных и национальных спортивных мероприятий. Кроме того, данные факты незамедлительно будут направлены в МОК, международные спортивные федерации и комитеты», — говорится в письме.

Результаты выборов президента Белоруссии — 80% за действующего главу Александра Лукашенко и 10% за кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — вызвали массовые протесты в стране.

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Обсуждение (35)
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Топ комментариев

DYNAMO7294

Одной "пятой точкой" на двух стульях не усидишь!

Бревно в глазу

ЦитатаПутин пообещал рост российской экономики)))

Иркут 69

Что то как то вяло наобещал.... 😀Раньше он обещал более энергично, с выражением 👆

turan601

И вообще какого дьявола Путин перед Сечиным отчитывается? Сразу видно кто в стране главный

WSG0600-164-164

Это доля каждого Россиянина за ресурсы в год, скорее лет за 50,.
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