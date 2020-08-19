Белорусские спортсмены пригрозили отказом от выступлений за сборную

Белорусские спортсмены потребовали признать выборы президента недействительными и освободить политических заключенных, иначе они откажутся выступать за национальную сборную, говорится в открытом письме.

Под открытым письмом, опубликованном в издании «Прессбол», подписались более 100 человек. Среди них призер Олимпиады по легкой атлетике Андрей Кравченко, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов, двукратный призер Олимпиад по плаванию Александра Герасименя, призер Олимпиады по художественной гимнастике Наталия Лещик.

Спортсмены требуют прекратить насилие в отношении протестующих, освободить всех задержанных на митингах, а также политических заключенных, провести повторные выборы президента.

«В случае появления информации о попытках давления, угроз увольнения или нарушениях прав представителей спорта, подписавшихся под этим письмом, все спортсмены будут действовать солидарно, вплоть до возможного отказа от выступления за национальную сборную страны или отказа от организации международных и национальных спортивных мероприятий. Кроме того, данные факты незамедлительно будут направлены в МОК, международные спортивные федерации и комитеты», — говорится в письме.

Результаты выборов президента Белоруссии — 80% за действующего главу Александра Лукашенко и 10% за кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — вызвали массовые протесты в стране.