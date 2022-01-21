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Лукашенко пообещал скорый транзит власти

Источник:
Zerkalo
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Фото: © пресс-служба президента Республики Беларусь

Транзит власти в Белоруссии начнет обсуждаться спустя два-три года после принятия на референдуме новой Конституции, заявил президент республики Александр Лукашенко после посещения военных объектов в Брестской области.

По мнению Лукашенко, такой срок достаточен, чтобы белорусы могли «начать жить по закону». Он также подчеркнул, что не признает никаких способов смены власти в республике, кроме «честных выборов».

«Я вам клянусь, как своим людям. Будет только так. И никто ни над кем довлеть не будет. Я не буду удерживать власть силой», — пообещал Лукашенко, уточнив при этом, что переживает о возможном приходе к власти «не тех людей».

Голосование по поправкам в Конституцию Белоруссии назначено на 27 февраля 2022 года. «Народ определится на референдуме, как жить, а мы, слуги народа, будем исполнять волю народа», — объявил президент.

При этом белорусская оппозиция намерена добиваться отмены референдум или хотя бы отказа международного сообщества признать его итоги. Соответствующий призыв опубликовала бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, покинувшая страну.

Тема: Выборы президента Белоруссии
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Политика #Мир
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