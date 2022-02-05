Лукашенко назвал условие пожизненного президентства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко «навсегда» останется главой государства, если вокруг него будет тяжелая обстановка. Об этом белорусский лидер заявил в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

«Если будет тяжелая обстановка вокруг Белоруссии, как война, и еще важнее — внутри нас будут, как в 2020 году, рвать — всегда», — ответил Лукашенко на вопрос журналиста, сколько лет намерен руководить республикой.

При этом он уточнил, что если в стране станет спокойно и появится подходящий кандидат на пост президента, он определится с решением. По его словам, долгое нахождение у власти требует от человека много сил.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз официально победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции.

По данным ЦИК республики, Лукашенко набрал в ходе выборов 80,1% голосов. Оппозиция посчитала результаты сфальсифицированными. США и стране Евросоюза не признали итоги голосования.