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Лукашенко назвал условие пожизненного президентства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко «навсегда» останется главой государства, если вокруг него будет тяжелая обстановка. Об этом белорусский лидер заявил в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

«Если будет тяжелая обстановка вокруг Белоруссии, как война, и еще важнее — внутри нас будут, как в 2020 году, рвать — всегда», — ответил Лукашенко на вопрос журналиста, сколько лет намерен руководить республикой.

При этом он уточнил, что если в стране станет спокойно и появится подходящий кандидат на пост президента, он определится с решением. По его словам, долгое нахождение у власти требует от человека много сил.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз официально победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции.

По данным ЦИК республики, Лукашенко набрал в ходе выборов 80,1% голосов. Оппозиция посчитала результаты сфальсифицированными. США и стране Евросоюза не признали итоги голосования.

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