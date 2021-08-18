Лукашенко рассмотрит поправки к Конституции

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в течение недели представят проект изменений в Конституцию страны, сообщил председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич.

По его словам, конституционная комиссия детально рассмотрела все замечания к проекту поправок и доработала итоговые предложения. В новую версию документа были внесены 14 новых статей, исключены две, а также изменены 53 статьи Конституции, пишет БелТА.

Так, комиссия предложила сохранить президентскую форму правления в республике, перераспределить полномочия между белорусским лидером, правительством и парламентом и закрепить статус Всебелорусского народного собрания как «конституционно-властного» органа.

Кроме этого, в новой Конституции предлагается усилить социальные гарантии многодетных семей, инвалидов, пенсионеров, а также ввести официальную должность уполномоченного по правам человека.

Впервые Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию на фоне протестов, прокатившихся по Белоруссии после выборов главы республики в 2020 году. Весной 2021 года он созвал конституционную комиссию из 36 человек для рассмотрения всех поправок.