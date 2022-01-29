Экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира 2022 года, сообщил ее советник Франак Вячорка в Twitter.

«Норвежские депутаты Вервик Булестад и Харек Элвесен выдвинули Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года. Это признание для всех белорусов, которые продолжают бороться за свободу», — написал он.

Светлану Тихановскую уже выдвигали на Нобелевскую премию мира в 2021 году, однако она не получила награду. В основаниях их выдвижения говорилось, что они заслуживают премию за вдохновение на «мирное противостояние нелегитимному режиму в Белоруссии».

В 2021 году лауреатами Нобелевской премии мира стали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса за «усилия по защите свободы выражения мнений».

По уставу Нобелевского комитета, на премию мира кандидатов могут выдвигать члены национальных парламентов и правительств различных стран, члены международных судов, ректоры университетов, лица, награжденные Нобелевской премией мира.