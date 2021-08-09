Лукашенко пообещал «очень скоро» сложить полномочия

Александр Лукашенко заявил, что вскоре покинет пост главы Белоруссии, заявление прозвучало в ходе «Большого разговора с президентом».

«Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро! Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди», — пояснил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что самым сложным в настоящее время для него является вопрос о своем преемнике. Он также признался, что «вросся» в Белоруссию, поэтому спокойной жизни у него «не будет до смерти».

«Кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это действительно так. За кого народ проголосует. Какую я позицию при этом буду занимать — я не определился. Честное слово. Я думаю об этом, это естественно. Это же не вечная должность»,— подытожил он.