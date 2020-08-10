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НАВЕРХ
Выборы президента Белоруссии
Выборы президента Белоруссии состоялись в стране в шестой раз. В очередной раз победил Александр Лукашенко. После оглашения результатов во многих городах начались акции протеста.
Последний диктатор: Лукашенко в шестой раз стал президентом
10.08.2020 18:56 НСК
9
919
Победа Александра Лукашенко на шестых по счету президентских выборах привела к массовым протестам жителей страны.
КГБ заявил о готовящемся покушении на Тихановскую
11.08.2020 10:14 НСК
14
667
На кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую готовилось покушение, КГБ его предотвратил, заявил глава ведомства.
Лукашенко объяснил отключение интернета
10.08.2020 21:57 НСК
11
1329
Интернет в Белоруссии отключают извне, заявил президент республики Александр Лукашенко после сообщений о перебоях со связью по всей стране.
ЦИК Белоруссии пересчитал результаты выборов
10.08.2020 20:14 НСК
16
1689
После объявления первых результатов в городах Белоруссии начались протесты, для разгона протестующих милиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.
Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти
10.08.2020 16:21 НСК
26
2359
Представители штаба Тихановской ссылаются на независимые данные участковых комиссий, согласно которым она набрала по итогам голосования порядка 70%.
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
10.08.2020 15:05 НСК
14
784
Российский лидер отметил, что развитие отношений России и Белоруссии отвечает коренным интересам братских народов.
Лукашенко засчитают победу на выборах с огромным отрывом
10.08.2020 13:53 НСК
5
739
Александр Лукашенко получил на выборах 80,23% при явке в 84,23%, такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия Белоруссии.
Озвучены первые официальные итоги выборов президента Белорусии
10.08.2020 08:44 НСК
9
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Александр Лукашенко, по официальным данным, убедительно лидирует по итогам президентских выборов в Белоруссии.
Милиция разогнала акции протеста в Минске
10.08.2020 08:02 НСК
17
970
МВД Белоруссии сообщили о взятии под контроль ситуации с акциями протеста в Минске, вспыхнувшие после окончания выборов президента страны.
Белоруссия снова выбирает Лукашенко
10.08.2020 00:46 НСК
4
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По первым данным, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства.
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