ЕС ввел экономические санкции против Белоруссии

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Евросоюз ввел очередные ограничительные меры в отношении Белоруссии, под санкции попали нефтяная отрасль и производство калия. Кроме этого, республике ограничили доступ на европейский финансовый рынок, сообщается на сайте Совета ЕС.
Решение принято в ответ на нарушения прав человека, репрессии в отношении гражданского общества, а также принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая, подчеркивается в сообщении.
Санкции ЕС включают:
- запрет на поставки технологий и оборудования для слежения в интернете, продукции двойного назначения, которая может использоваться для военных или полицейских нужд;
- закрытие доступа к рынкам капитала ЕС;
- прекращение финансирования Европейским инвестиционным банком всех программ для республики;
- запрет на торговлю хлоридом калия, нефтехимической продукцией, сырьем и оборудованием для табачной промышленности.
Ранее Евросоюз расширил персональные санкции против Белоруссии. В «черный список» попали 78 человек и восемь организаций, в том числе сын президента Александра Лукашенко и российский бизнесмен Михаил Гуцериев. В целом санкции затронули 166 физических и 15 юридических лиц.