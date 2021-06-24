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ЕС ввел экономические санкции против Белоруссии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Евросоюз ввел очередные ограничительные меры в отношении Белоруссии, под санкции попали нефтяная отрасль и производство калия. Кроме этого, республике ограничили доступ на европейский финансовый рынок, сообщается на сайте Совета ЕС.

Решение принято в ответ на нарушения прав человека, репрессии в отношении гражданского общества, а также принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая, подчеркивается в сообщении.

Санкции ЕС включают:

  • запрет на поставки технологий и оборудования для слежения в интернете, продукции двойного назначения, которая может использоваться для военных или полицейских нужд;
  • закрытие доступа к рынкам капитала ЕС;
  • прекращение финансирования Европейским инвестиционным банком всех программ для республики;
  • запрет на торговлю хлоридом калия, нефтехимической продукцией, сырьем и оборудованием для табачной промышленности.

Ранее Евросоюз расширил персональные санкции против Белоруссии. В «черный список» попали 78 человек и восемь организаций, в том числе сын президента Александра Лукашенко и российский бизнесмен Михаил Гуцериев. В целом санкции затронули 166 физических и 15 юридических лиц.

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Топ комментариев

Иркут 69

Чечня и выборы..? 😀По моему нет ничего более дикого и противоположного. Все равно как лыжи летом.

Plaguer

Разумно. Нужна привязка з.п. к результатам.

ivanbak

Топить надо, а потом разбираться.

borzii 2.0

попрашайка конченая,терорист ага много у него заслуг.
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