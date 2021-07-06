Верховный суд Белоруссии вынес приговор банкиру-оппозиционеру

Верховный суд Белоруссии приговорил экс-председателя правления Белгазпромбанка и бывшего претендента на пост президента республики Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу.

Банкира признали виновным в получении особо крупных взяток и в отмывании денег. Прокурор запрашивал для него 15 лет — это максимальное наказание по статьям, которые ему инкриминировались, передает РИА Новости.

Кроме того, суд решил взыскать с Бабарико в доход государства более 47,7 миллиона белорусских рублей (около 19 миллионов долларов) и запретил ему занимать административно-хозяйственные должности в течение пяти лет.

Согласно обвинению, зачитанному в суде, экс-банкир распределял роли внутри организованной преступной группы и назначал суммы вознаграждения за незаконные действия. По версии белорусских силовиков, на базе банка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу.

Всего по делу проходят восемь человек, семь признали вину, Бабарико отказался давать показания. Финансист считает уголовное преследование политически мотивированным, он связывает его с намерением баллотироваться на пост президента Белоруссии в 2020 году.