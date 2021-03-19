Лукашенко назвал кандидатов на пост президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для новых президентских выборов есть достойные кандидаты.

Так, белорусский лидер в качестве потенциальных участников будущей кампании назвал губернатора Гродненской области Владимира Караника и своего помощника в регионе Юрия Караева, передает Tut.by в своем Telegram-канале.

«Они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор», — сказал Лукашенко.

Владимир Караник с 2011 года занимал пост главного врача Минского городского клинического онкологического диспансера. В июне 2019 года он возглавил Министерство здравоохранения Белоруссии. В августе 2020 года был назначен губернатором Гродненской области.

Юрий Караев — уроженец Северной Осетии, окончил Саратовское высшее военное командное училище, после чего был распределен в Белоруссию. С 2012 по 2019 годы он занимал пост замминистра внутренних дел, затем возглавил ведомство и стал советником Лукашенко.