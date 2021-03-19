НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко назвал кандидатов на пост президента Белоруссии

Источник:
Sibnet.ru
220 1
Фото: © пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для новых президентских выборов есть достойные кандидаты.

Так, белорусский лидер в качестве потенциальных участников будущей кампании назвал губернатора Гродненской области Владимира Караника и своего помощника в регионе Юрия Караева, передает Tut.by в своем Telegram-канале.

«Они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор», — сказал Лукашенко.

Владимир Караник с 2011 года занимал пост главного врача Минского городского клинического онкологического диспансера. В июне 2019 года он возглавил Министерство здравоохранения Белоруссии. В августе 2020 года был назначен губернатором Гродненской области.

Юрий Караев — уроженец Северной Осетии, окончил Саратовское высшее военное командное училище, после чего был распределен в Белоруссию. С 2012 по 2019 годы он занимал пост замминистра внутренних дел, затем возглавил ведомство и стал советником Лукашенко.

Тема: Выборы президента Белоруссии
Белоруссию лишили ЧМ-2021 по хоккею
Лукашенко назвал санкции Запада «бандитскими»
Лукашенко пообещал «драться» за Белоруссию
Тихановская согласилась возглавить Белоруссию
смотреть все
Политика #Мир
О самом главном
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Картина дня
Лукашенко назвал кандидатов на пост президента Белоруссии
Новый налог придумали для россиян
Эрдоган вступился за Путина и отругал президента США
Исчезнувшая российская подлодка удивила НАТО
Подробности
•
Отношения ниже нуля: чем опасна перепалка Байдена и Путина?
•
Новый ГУЛАГ, или Чем грозит тотальная цифровизация?
•
Россию ждет дефицит китайских игрушек?
•
Чехов и «голова»: какие памятники стали визитками Сибири
Как это работает
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
•
Дозы радиации: где облучается городской житель
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
•
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
СК показал видео задержания новосибирского замминистра транспорта
Сибирь 19.03.2021 17:54
Пробуждение медведицы Маши в Омской области сняли на видео
Сибирь 19.03.2021 15:44
Новосибирские ученые адаптируют полезную добавку для космонавтов
Сибирь 19.03.2021 15:33
Электропоезд в Кузбассе «зажевал» внедорожник
Сибирь 19.03.2021 14:16
Самое популярное
Путин поймал карандаш и восхитил журналистов
3271
Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев пришел в Instagram
3147
Китай ответил на претензии Украины по поводу Крыма
3054
Еще трое полицейских ответят за убийство студентки в Кемерове
2468
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Toosh

Скажите мне пожалуйста, где эта Россия находится!? Ну, в которой все счастливы, просто я походу нахожусь...

Гроза10

Похоже эти оставшиеся 20% - 90% россиян. А опрос в госдуме проводился.

gena415

а почему бы церковь всея Руси не обложить налогом ? ведь там тоже оказывают услуги .отпевание ,крещение...

Drronum

Ишь чего захотел!))) В ту Россию только по хорошим связям берут!)))
Sibnet.Ru