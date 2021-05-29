Евросоюз предложил Белоруссии деньги за смену власти

Еврокомиссия разработала план экономической помощи Белоруссии и готова передать стране около трех миллиардов евро, но только в том случае, если государство возглавит новый лидер.

Брюссель намерен выделить указанные средства на осуществление в стране политических и экономических реформ, которые будут проводиться после смены власти. Предварительно план ЕС разделили на четыре главных этапа.

Он включает восстановление экономики страны, оказание поддержки структурным реформам и поднятие конкурентоспособности Минска, направление средств в экологическую, цифровую трансформацию и инфраструктуру государства, а также укрепление политических отношений.

Поддержка будет оказываться при участии Международного валютного фонда, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития, а сам план разрабатывается еще с осени 2020 года.

В начале мая 2021 года представители бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской проинформировали о том, что в рамках состоявшейся по инициативе Еврокомиссии встречи ее ознакомили с проектом Всеобъемлющего плана помощи ЕС для страны.