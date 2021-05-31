МИД Белоруссии обрушился с критикой на российских олигархов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о том, что российские спецслужбы предупреждали Минск о подготовке провокаций российскими олигархами после выборов президента республики в 2020 году.

«Ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Сейчас более или менее все становится на свои места. Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов», — сказал Макей в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, благодаря информации российских спецслужб, в которой «указывались конкретные фамилии и имена олигархов», провокации удалось предотвратить.

При этом Макей утвердительно ответил на уточняющий вопрос, идет ли речь о российских олигархах. «Бывших российских олигархов в том числе», — заявил глава МИД Белоруссии.