Аэропорт Горно-Алтайска расширят к 2022 году

Пассажиропоток в аэропорту Горно-Алтайска растет стремительными темпами, его терминал решили расширить к лету 2022 года, сообщили власти региона.

В прошлом году пассажиропоток здесь впервые превысил 100 тысяч человек. При этом если по отрасли годовые показатели роста пассажиропотока составляют 6,9%, то в Республике Алтай по итогам прошлого года эта цифра была почти в десять раз выше – 65%.

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В этом году ожидается дальнейший рост, несмотря на отмену части рейсов из-за коронавируса во втором квартале. Сейчас ежедневный пассажирооборот в два с половиной раза больше, чем в прошлом году. В регион пришли новые авиаперевозчики, впервые открыто авиасообщение с Санкт-Петербургом, Омском, возобновлены рейсы внутри республики. Только на Москву рейсы выполняют четыре авиакомпании. Выполняется три утренних и два вечерних рейса в сутки, и все они летают с очень хорошей загрузкой.

«Эти направления сейчас являются максимально востребованными – воздушные суда отправляются с полной загрузкой, и работа продолжается. Сейчас в сутки через аэропорт проходит 1,7-1,8 тыс. пассажиров, в неделю выполняется 47 рейсов. Это беспрецедентные цифры. Все это приводит к тому, что площадей существующего терминала в будущем может не хватить для комфортного пребывания пассажиров на территории аэровокзала», – прокомментировал глава региона Олег Хорохордин.

По итогам текущего года, несмотря на пандемию, ожидается рост пассажиропотока до 140 тыс. пассажиров. Общий рост пассажиропотока в этом году уже составил 34%, и в таких условиях в аэропорту возникнет дефицит площадей.

Собственники планируют развитие аэровокзального комплекса – расширять терминал, есть проект пристройки к существующему аэровокзалу, что позволит обеспечить комфортное обслуживание до 5 тысяч пассажиров в сутки. Встает и вопрос необходимости расширения аэродромной службы и перрона для самолетов.

По планам, проектирование планируется завершить к весне 2021 года, а к летнему сезону 2022 году – выполнить работы по реконструкции терминала.

Сейчас из аэропорта Горно-Алтайска действуют рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Омск, Новосибирск, Белокуриху. Ежедневно выполняются рейсы в Усть-Коксу и Кош-Агач. Рассматривается возможность открытия регулярных рейсов в отдалённое село Улаган и организации посадочной площадке в селе Иогач Турочакского района. В ближайшей перспективе – открытие маршрутов в Томск и Новокузнецк.